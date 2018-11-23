Медицинские организации обязаны предоставлять гражданам помощь в экстренных ситуациях безотлагательно и бесплатно, напоминает DEITA.RU. Отказ в обслуживании пациента не допускается, даже если у человека нет при себе полиса ОМС, говорят в генеральной прокуратуре.

Так, жителю Хабаровского края отказали в предоставлении медпомощи в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2». Он был доставлен туда с помощью бригады скорой с переломом голени и наложенной гипсовой шиной. Мужчине отказали в госпитализации из-за отсутствия у него на руках медицинского полиса, и он вынужден был обратиться в другое учреждение, заплатить за помощь.

Случай рассмотрели в прокуратуре края и поручили руководителям лечебных учреждений усилить контроль за деятельностью дежурных врачей, чтобы принимать доставленных скорой пациентов надлежащим образом.

Кроме того, проведено судебное разбирательство по вышеуказанному инциденту. Мужчине, которому ранее отказали в помощи, руководство КГБУЗ выплатило компенсацию свыше 190 тысяч рублей. Свои права гражданин отстоял.

Анастасия Туркова