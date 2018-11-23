В России расширится круг семей, получающих пособие на первого и второго ребенка, сообщает DEITA.RU. Соответствующий приказ подготовил Минтруд вскоре после того, как об увеличении и расширении списка получателей выплат сказал Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

По словам министерства труда и соцзащиты Максима Топилина, выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы увеличат почти вдвое - с 5,5 тысячи рублей в месяц до 10 тысяч уже с 1 июля текущего года. Указ об увеличении выплат уже подготовлен.

Стоит отметить, что на выплату имеют право только те семьи, где один из родителей, мама или папа, не работает и полностью посвятил себя уходу за тяжелобольным ребенком. На выплату имеют право как родные, так и приемные семьи.

Что касается пособий на первого и второго ребенка до полутора лет, то круг их получателей со следующего года существенно расширится. Так, с 2020 года на него получат право те семьи, которые имеют доход ниже двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. Сейчас же эта выплату получают только те, кто имеет доход ниже полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи. Выплата производится из федерального бюджета.

Екатерина Брязгунова