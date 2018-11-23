Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили изменения в закон «Об образовании в Приморском крае», сообщает DEITA.RU.

В соответствии с новыми изменениями, учащиеся профессиональных колледжей из многодетных и малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, получили право на обеспечение бесплатным питанием.

Мера поддержки по обеспечению питанием ребят, обучающихся по очной форме в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, и проживающих в общежитиях, была установлена осенью 2018 года. Новыми изменениями перечень учащихся расширен ребятами из малообеспеченных и многодетных семей. В 2019 году на эти цели будет выделено 64 999 500 рублей. Меры социальной поддержки получат более 4 тысяч человек.

По информации департамента образования и науки, каждое образовательное учреждение выбирает удобный для своих студентов режим питания – горячий обед или ужин, стоимостью 100 рублей на человека в день.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, профильный комитет поддержал данный законопроект. При этом депутаты обратили внимание профильного департамента на еще одну категорию нуждающихся в поддержке – учащихся, находящихся под опекой.

Дмитрий Санников