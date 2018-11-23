Во вторник, 12 марта, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза заблокирован международный транспортный коридор Приморья, сообщает корреспондент DEITA.RU.

По словам очевидцев, по дороге Фокино — Большой Камень у фуры оторвало два колеса, после чего он перевернулся и заблокировал одну полосу на федеральной трассе.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Отмечается, что водитель жив.

Напомним, днем ранее во Владивостоке военный КамАЗ заблокировал объездную трассу в районе Патрокла.





Екатерина Брязгунова