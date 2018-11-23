Глава СПЧ предложил находить бездомным новые семьи, сообщает DEITA.RU.



На очередном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России председатель совещательного органа Михаил Федотов выдвинул инициативу по снижению количества лиц без определённого места жительства.

Глава общественников предложил поступать с бездомными по аналогии с сиротами – отдавать их на поруки и перевоспитание нормальным семьям. По словам правозащитника, подобная мера может повысить уровень социализации тех, кто однажды опустился на дно общества.

Дмитрий Шевченко