Руководитель Примгидромета Борис Кубай в интервью порталу «Примпогода» рассказал о погоде в предстоящие мартовские дни, сообщает DEITA.RU.

Как отметил главный приморский синоптик, мощный азиатский антициклон 5 марта смещается медленно с северо-запада на восток в сторону Приморского края, а второй антициклон доминирует над Японским морем. Как считает Борис Кубай, при такой ситуации ожидать снегопада не стоит.

6 марта в нашей ближайшей округе действуют два антициклона. Один - на территории Китая, а второй - в Тихом океане. Между ними находятся слабые циклоны, которые попытаются образовать атмосферный фронт на территории Японского моря. Благодаря этому фронту над морем и над Приморским краем будет облачно. По мнению Бориса Кубая, кое-где над морем будет попытка выпадения снега, но, скорее всего, этот снег не заденет Приморский край и Владивосток.

Далее 7 марта этот фронт оттеснится за Японские острова и на акватории Желтого моря и Японского моря наступит тот самый азиатский антициклон. Как считает Борис Кубай, в это время снегопадов ни в Приморском крае, ни во Владивостоке ожидать не приходится.

8 марта над Желтым морем и Японским морем будет доминировать антициклон, погода будет малооблачная, достаточно теплая, и, естественно, без осадков. 9 марта над Приморьем и восточным Китаем будет попытка образования и прохождения атмосферного фронта, который снова вызовет облачность, кое-где в Приморье пройдет небольшой снег, но во Владивостоке, скорее всего, обойдется без осадков. 10 марта атмосферный фронт снова оттесняется в Японское море и на территории Приморского края начинается усиление антициклона.

Дмитрий Санников