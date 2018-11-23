Столица Бельгии и родина легендарного писающего мальчика обычно уступает по популярности другим Европейским городам и попадает в маршруты путешественников как промежуточная остановка в Париж и Амстердам. Вместе с тем, его стоит посетить, чтобы почувствовать свободу Фландрии, её искренность выбора, от языка общения до секс-ориентации, почувствовать, как играют краски вокруг, а проблемы растворяются в шоколаде и пиве. Приморские туристы совершили путешествие в Брюссель и поделились DEITA.RU советами и путевыми находками.

Транспорт

Начнем свое знакомство с городом в пути. От аэропорта до Брюсселя вы можете добраться несколькими способами. Самый удобный, быстрый и дешевый — двухэтажный ж/д экспресс, отправляющийся от платформы с интервалом в 15 минут. Он отходит с нижнего уровня аэропорта и останавливается на каждом из вокзалов столицы. Время в пути не больше получаса. Билет можно купить перед платформой или в автоматах, наличным или безналичным расчетом. Стоимость проезда в среднем 10 евро.





Также можно воспользоваться автобусом. Станция обычно находится этажом ниже зала прилетов. Автобусы ходят до трех станций, каждой соответствуют маршруты:

– Brussels North «Северный вокзал» (272, 471)

– остановка NATO (272, 471, 620)

– Станция метро Roodebeek (359, 659)

Билет на одну поездку (до 60 минут) можно приобрести у водителя (за 6 евро) или в билетных автоматах (цена – 3 евро).

Еще один удобный вариант: экспресс-автобус Airport Line, который доставит вас от аэропорта до города в Европейский квартал за 30 минут. Экспресс курсирует с понедельника по пятницу до 20:00. Маршрут №12. После 20:00, по выходным и праздникам пользуйтесь маршрутом №21. Все автобусы отправляются от платформы С на нулевом ярусе аэропорта. Билеты можно приобрести в автоматах GO Ticket. При покупке через автомат билет на одну поездку стоит 4.50 евро, при покупке у водителя — 6 евро.





В самом Брюсселе отлично налажена система общественного транспорта: трамваи, автобусы и метро. Режим работы с 5:30 до 00:30.

В зависимости от частоты поездок, покупайте наиболее выгодный тариф проезда, с подробной информацией о которых можно ознакомиться на сайте всей транспортной сети Бельгии «Stib».

Также никто не отменял вариант «Зайцем». Ни в одном из трамваев и автобусе нашу проездную карту не проверили.

Коммуникация

Главный город Бельгии держит марку страны с тремя официальными языками: французским, немецким и фламандским (нидерландским). Каждый среднестатистический житель Брюсселя, подсказывающий вам дорогу, сможет сделать это в нескольких языковых вариантах, выбирай любой, что называется. В крайнем случае выручает английский — международный язык для коммуникации.

На остановках общественного транспорта, в терминалах и кассах вся информация также на двух языках: английском и французском.

Жилье

В Брюсселе оказалась не очень развита индустрия хостелов: их немного, а те, что есть, не оправдано дорогие и неудобные. Можем посоветовать следующие варианты:

- Sleepwell (на улице Rue du Damier, 23) за 23 евро в сутки с бесплатным завтраком в бонус.

- Brussel Hello Hostel (Rue d'Armistice, 1) за 22 евро в сутки. Завтрак также включен в стоимость. До центра 30 минут пешком.

Выход из данной ситуации — аренда квартиры, части дюплекса или апартаментов, через сервис «Airbnb» или поиск бесплатного приюта на ресурсе «Coachsurfing».

С помощью первого варианта мы забронировали личные апартаменты в центре города. В пользовании своя ванная комната, шкаф, телевизор и двух местная кровать.

На первом этаже общая кухня и уютная гостиница, где по вечерам можно было долго болтать с иностранцами со всего мира или же листать книги из огромной коллекции.

Неделя проживания на двоих около 20 тысяч рублей.

\







Ориентация на местности

Для облегчения путешествия советуем скачать offline карты «MapsMe», где, помимо удобной карты, проложены сразу три брюссельских маршрута: по основным достопримечательностям, гайд по кафе с бельгийскими специалитетами, и, конечно же, по пивным пабам. Из точек питания отдельно выделены палатки и кафе с frites (тонкой и золотистой картошкой фри), мидиями, улитками и вафлями.

Кстати все гастро достопримечательности легко найти в самом центре, но выбирать следует те, в которые виднеется заметная очередь из местных. Такие локальные заведения часто держатся одной семьёй на протяжении многих лет (например, фургончик с улитками у Биржи chez Jeff et fils), обнаружить их туристам здорово помогает ресурс «Trip advisor»

Культурная программа

Брюссель предлагает большой выбор музеев и художественных галерей на любой вкус и цвет: от интерактивных, развлекательных современных центров до сокровищниц работ великих мастеров.





Среди целого списка мест есть те, что можно посетить абсолютно бесплатно:

«Дом Европейской истории» — рассказывающий и показывающий в самых современных формах историю становления современной Европы с начала XIX века до сегодняшнего дня. Всем посетителям выдаются специальные планшеты- информационные гайды по выставкам. На выбор 24 языка Европейского союза или традиционный английский.

«Королевский музей изящных искусств» состоит из нескольких филиалов, в два из которых свободный вход. Это Музей художника и скульптора Антуана-Жозефа Вирца и выставка его коллеги Константина Менье, известного больше как скульптор.

Также этот великих музей имеет несколько филиалов доступных бесплатно в первую среду месяца после 13:00, а именно:

Музей старых мастеров с полотнами фламандских авторов XIV-XVIII веков (Босха, Питера Брейгеля Старшего, Рубенса, Ван Дейка), и итальянских художников.

Музей конца века с произведениями искусства второй половины XIX — начала XX столетий: с картинами, скульптурами, мебелью, ювелирными украшениями и даже архитектурой.

Музей Модерна с коллекцией современного искусства с конца XIX века и до наших дней

Дом-музей бельгийского сюрреалиста Рене Маргитта — это собрание его картин, набросков и скульптуры, а ещё рассказ о биографии мастера в форме писем и фото.

Музей природных наук — номер один в топе для посещения музея с детьми, также открыт в первую среду месяца для всех абсолютно бесплатно. Здесь и коллекция скелетов динозавров, и интерактивные инсталляции различных природных зон: от океана до тропических джунглей, и огромная выставка эволюции человека.

Непременно стоит посетить музей «BELvue». Здесь рассказывают о прошлом и настоящем страны через её искусство и значимые достижения, а вся экспозиция размещается во флигеле Королевского дворца. Бесплатное посещение по вторникам после 14:00 и для гостей до 18 лет.





Питание

Настоящую кухню стоит искать не в шикарных ресторанах на центральных улицах, а в небольших уличных палатках и точках быстрого питания. Они предлагают комплексные обеды по демократичным ценам, самый вкусный картофель фри с сытными соусами, мидии, вафли и свежую выпечку.

Очень распространены заведения «собери себе багет», где в хрустящую основу можно выбрать начинку, добавить салат и много сыра.

















Когда все заведения закрыты, на помощь приходят мини-маркеты «Carrefour» и «Lidl». Также в любом супермаркете можно купить свежие готовые салаты и полноценные блюда для разогрева в микроволновой печи. Голодными точно не останетесь. Для вегетарианцев всегда есть альтернативные варианты в кафе и отдельные залы в магазинах с большим ассортиментом продуктов.

На таможне

Из Бельгии разрешено вывозить не более 1 литра крепкого алкоголя, 2 литра игристого и столового вина, не более 500 грамм кофе, 100 грамм чая.

Нельзя вывозить свежие овощи и фрукты, растения и семена, мед, мясо, молоко, яйца, животных без специальных документов.

Как и в любом аэропорте Европы под запретом колющие и режущие предметы, оружие, взрывчатые, химические и токсичные вещества.

Ольга Омельяненко