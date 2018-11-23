В приморском городе Фокино произошла поножовщина. Местные жители вызвали полицию, чтобы утихомирить буйных мужчин, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Как рассказали очевидцы во вторник, 12 марта, рядом с общежитиями, которые в народе называют «чудильники» 10 марта произошла поножовщина. Двое мужчин сначала сражались на палках, пока один из них не начал отбиваться ножом

После нескольких ударов в спину, на подмогу прибежал третий участник баталии. Вызванная полиция скрутила нападающего, пострадавший доставлен в полицию.

Яна Демина