В Хабаровске привлечены к административной ответственности авиадебоширы, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальнему Востоку.

В аэропорту экс Дальневосточной столицы двух жителей Республики Бурятия с борта самолета доставили в дежурную часть для разбирательства. Оказалось, что мужчины 33-х и 37 лет находились на борту воздушного судна, которое готовилось к вылету в Иркутск. Пассажиры вели себя недостойно и нарушали общественный порядок. В связи с чем и были сняты с рейса.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения. Правонарушители привлечены к административной ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство». Им предстоит оплатить штраф.

Екатерина Брязгунова