Во Владивостоке задержан водитель автобуса, напавший на коллегу, в понедельник, 4 марта, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть поступила информация о том, что на остановке Площадь Баляева между водителями автобусов произошла потасовка. Конфликт разгорелся из-за очередности заезда на парковочное место.

В результате происшествия 32-летний водитель нанес ранение своему 36-летнему коллеги, который на данный момент доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь буйному водителю грозит до 10 лет лишения свободы. Фигурант уголовного дела помещен под стражу.

Екатерина Брязгунова