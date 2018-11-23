Поправки в краевой бюджет утвердили на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 27 февраля. Документ парламентариям представила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина. Доходная часть составила 114,8 миллиарда рублей, расходы – 129,9 миллиарда рублей.

«Расходная часть бюджета увеличена на 11,8 миллиарда рублей. Изменения коснутся всех отраслей краевого бюджета: 350 миллионов рублей будет добавлено на развитие сельского хозяйства, 160 миллионов – лесного хозяйства, 1,39 миллиарда – на развитие транспортной отрасли, дорожного хозяйства – 3,6 миллиарда, ЖКХ – 1,5 миллиарда, образования – более 1 миллиарда рублей. На развитие отрасли культуры – 147 миллионов, здравоохранения – около 2 миллиардов рублей, социальную политику – 881 миллион рублей», – сообщила она.

Дефицит краевого бюджета в этом году будет покрываться не за счет кредитов, а за счет переходящих остатков бюджетных средств, оставшихся с прошлого года.

Михаил Грач