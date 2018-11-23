И.о. директора Октемского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» Андрей Попов попался на двух эпизодах взятки, сообщает DEITA.RU.

Ранее фигурант в 2017 году занимал должность заместителя министра образования и науки Якутии. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК по республике Саха Надежда Дворецкая, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении и.о. директора Октемского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» за получение должностным лицом взятки в значительном размере.

По данным следствия, 20 февраля и 7 марта 2019 года и.о. директора получил от руководителя коммерческой структуры взятку в виде денег за заключение договоров возмездного оказания услуг для использования предмета договора в личных и коммерческих нуждах.

Факты получения взяток задокументированы сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Дмитрий Санников