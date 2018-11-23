Бывший художественный руководитель и директор Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко пошутил над хакерами, взломавшими страницу дирижера Санкт-Петербургской филармонии, профессора консерватории Владимира Альтшулера в социальной сети Facebook, сообщает DEITA.RU.

Скриншот переписки с мошенниками Антон Лубченко выложил в ФБ. Судя по тексту сообщения, злоумышленники, взломав страницу Альтшулера, принялись просить деньги якобы от имени знаменитого дирижера у его друзей и подписчиков. Так, у Антона Лубченко хакеры попросили «в долг 18 тысяч рублей. Однако композитор не только раскрыл замысел мошенников, но и решил их «потроллить»:

«Владимир Абрамович, конечно, есть! Только не говорите Темирканову и Гергиеву – они тоже попросили по 15 до получки, но я им отказал», - ответил Лубченко хакерам.

Ничего не зная о том, кто такие Темирканов и Гергиев, обрадованные злоумышленники поблагодарили Антона Лубченко и пообещали скинуть номер карты для перевода денег.

«Больше всего печалит не то, что хакеры не глядя взламывают страницу уважаемого человека, дирижера Санкт-Петербургской филармонии и профессора консерватории Владимира Абрамовича Альтшулера, а то, что уровень их образования даже не позволяет им оценить юмор…» — сокрушался Лубченко в Facebook.

Как сообщало DEITA.RU, композитор и дирижер Антон Лубченко являлся первым и последним руководителем Государственного Приморского театра оперы и балета. В 2017 году экс-худрук театра был признан виновным в превышении служебных полномочиях по трем эпизодам уголовного дела, повлекших причинение ущерба в размере 2,5 миллиона рублей. Лубченко признал свою вину, а также возместил причиненный им ущерб в полном объеме. В результате суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.









Марта Нота