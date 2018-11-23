В среднем на 182 рубля вырастут социальные пенсии в России с 1 апреля, после чего их средний размер составит 9 266 рублей, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что расходы на индексацию социальных пенсий и пенсий по гособеспечению составят 779 миллионов рублей в месяц



Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличится (после подписания постановления) 268 и на 270 рублей соответственно, после повышения их размер составит 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, вырастет на 251 рубль - до 12 899 рублей, по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 214 рублей - до 10 942 рублей.

Средний размер дополнительного материального обеспечения людей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 343 рубля и составит в среднем 17 504 рубля.

Михаил Грач