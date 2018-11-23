Исковое заявление Центрального банка России о ликвидации Акционерного Камчатского Коммерческого Агропромбанка «Камчаткомагропромбанк» принял Арбитражный суд Камчатского края, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», приказом Центрального банка от 30 января 2019 года у ПАО «Камчаткомагропромбанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

На момент отзыва лицензии в банке хранилось не менее 1,3 миллиардов рублей граждан, а на счетах предприятий еще порядка 1,1 миллиардов рублей. По данным «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ), на выплаты страхового возмещения на сумму около 1 миллиарда рублей могут рассчитывать около 5 тысяч вкладчиков. В том числе 267 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности на сумму 54 миллиона рублей, а также 256 вкладчиков – юридических лиц на сумму 103 миллиона рублей.

Ранее в другом дальневосточном регионе губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал обратиться к вышестоящей власти, если «Азиатско-Тихоокеанский банк» продолжит дестабилизировать ситуацию на территории.



Дмитрий Санников