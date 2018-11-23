Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина предложила повысить ответственность за деятельность нелегальных кредиторов, сообщает DEITA.RU.

Как сообщила Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пока в борьбе с нелегальными кредиторами нет большого прогресса.

Эти компании не зарегистрированы у Центрального банка, и он фактически не регулирует их деятельность. При этом, нелегальные кредиторы предлагают незаконную рекламу своей деятельности.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, должен быть ограничен доступ к сайтам, которые рекламируют деятельность незаконных микрофинансовых организаций, увеличить ответственность – в том числе запретить микрофинансовым организациям, всем, в том числе законным, например, передавать кредиты незаконным коллекторским организациям.

Есть неформальные коллекторы, которые покупают эти кредиты и потом, что называется, «кошмарят» людей. Здесь наводить порядок Центробанк может только вместе с Генпрокуратурой.

В качестве повышения ответственности нелегальных кредиторов, сейчас обсуждаются два варианта: либо увеличение административной ответственности, потому что сейчас штрафы очень низкие, либо вплоть до введения уголовной ответственности.

Дмитрий Санников