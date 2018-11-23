Цены на топливо могут измениться уже в ближайшем будущем, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что в марте истекает срок действия договорённостей правительства и нефтяников по стабилизации топливного рынка России. Нефтяные компании уже заявили о «неправильной» работе механизма компенсации, который должен сдерживать возможное повышение цен, пишет RT.

По данным Росстата, за последние четыре недели средняя стоимость бензина уменьшилась на 10 копеек и на 4 марта составила 44,01 рубля за литр. Дизель подешевел на 15 копеек — до 47 рублей.

Причиной этого, по мнению президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, стала хорошую доходность АЗС и снижение биржевых оптовых цен на бензин.

Таисия Масина