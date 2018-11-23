Повышение ценников в магазинах случится из-за инфляции, сообщает DEITA.RU.

Центробанк ожидает уже в следующем месяце подорожание цен на широкую линейку товаров, в том числе и на продукты, в связи с пересечением сразу нескольких экономических трендов, а именно ослабления рубля, повышением НДС и увеличением инфляции.

В апреле её уровень может достичь 5,9 %, тогда как нынешний показатель инфляции находится на точке 5,2%. По оценкам регулятора больше всего подорожают «народные» продукты, такие как, мясные изделия, молоко, огурцы, помидоры и хлеб. Цена последнего может вскочить на 6,7%.

Дмитрий Шевченко