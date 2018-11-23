Генеральный прокурор России потребовал от региональных властей разобраться с переплатами граждан за вывоз мусора, сообщает DEITA.RU.



Соответствующее поручение главы ведомства стало результатом многочисленных свидетельств двойной переплаты за услуги вывоза отходов в 30 регионах России, зафиксированных общественным движением «Чистая страна».

О подобных фактах 11 марта заявил координатор общественников и по совместительству председатель думского комитета по экологии Владимир Бурманов. После указания генпрокурора Чайки, в регионах пройдут соответствующие проверки.

Напомним, случаи взимания двойной платы за вывоз мусора спровоцировал новый порядок, вступивший в силу с 1 января этого года, согласно которому эта услугу стали оформлять в отдельный платёжный документ.

Дмитрий Шевченко