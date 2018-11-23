Улица Калинина во Владивостоке «встала» из-за нового торгово-выставочного центра «Калина Молл» вечером в субботу, 2 марта, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», с открытием нового торгового центра на Калинина можно забыть про свободное движение. Теперь это будет самый проблемный дорожный участок на Чуркине.





Согласно данным Яндекс. Пробки, автомобильный затор растянулся по меньшей мере на километр в сторону Чуркина и 600 метров в сторону Луговой. И если на Чуркин хотя бы можно проехать со скоростью 10 километров в час, то на Луговую быстрее попасть пешком. В этой пробке скорость не превышает 3 километров в час.

Екатерина Брязгунова