Какую дозу алкоголя можно употребить накануне, чтобы уже на следующий день спокойно и без опасений управлять автомобилем, расскажет DEITA.RU.

Езда в состоянии опьянения – грубейшее нарушение ПДД, в некоторых случаях приравниваемое к преступлению. Вместе с тем, некоторые могут не рассчитать вечернюю дозу и сесть утром за руль, думая, что в их крови уже нет алкоголя. Поэтому очень важно придерживаться простых рекомендаций, чтобы не нажить серьёзнейшие проблемы.

Не пейте крепкое спиртное

Если уже вы решили пить накануне, то выбирайте напитки с небольшой крепостью. В этом смысле пиво будет самым безопасным вариантом. Однако оно может варьироваться по количеству оборотов. Выбирайте самый «лёгкий» вариант крепостью с 3-6 % содержания этанола.

Если выпить пол-литра такого пива взрослому мужчине, то по заверению врачей, уже через три часа алкотестер не покажет наличие алкоголя в организме. А вот женщинам придётся подождать дольше – чтобы «выветриться» после 0,5 пива им требуется минимум три с половиной часа.

Так что если у вас есть в запасе 10-12 часов, то вы можете выпить накануне не более полутора литров самого слабоалкогольного пива. Женщинам на том же отрезке времени лучше не пить больше одного литра.

С винами – уже сложнее. При употреблении пол-литра самого крепкого вина полное расщепление спирта в организме мужчины займет не менее 15 часов. Таким образом, мужчинам накануне поездки не рекомендуется выпивать более 300 граммов вина, женщинам – 250 граммов.

Если всё же получилось «покрепче»

Водка, коньяк, виски – то, что можно назвать крепким алкоголем с содержанием более 40% этилового спирта. На расщепление 100 грамм таких напитков мужской организм потратит до шести часов, а женский – семь с половиной.

При определении допустимой дозы нужно учитывать еще и возраст. Метаболизм у пожилых людей несколько замедлен, поэтому их организм дольше перерабатывает спирт. Скорость распада этанола зависит и от количества съеденной пищи. Чем больше порция, тем быстрее «выветрится» выпитый алкоголь.

Дмитрий Шевченко