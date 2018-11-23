Проверку по факту гибели человека в результате пожара во Владивостоке проводят сотрудники правоохранительных органов. Ночью о возгорании в заброшенном сарае в Первомайском районе сообщили местные жители, сообщил DEITA.RU источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на улицу Олега Кошевого огнеборцы после тушения пожара обнаружили на месте происшествия сильно обгоревшее тело мужчины. В ходе опроса местных жителей выяснилось, что погибший являлся бездомным, который обитал в заброшенном помещении.

Тело было направлено в морг для установления личности, а по факту гибели человека проводится проверка. Основной версией причины возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем.

Напомним, на выходных горожане обнаружили в одном из гаражей Первомайского района еще одного бездомного, не подававшего признаки жизни. Местные жители сразу же вызвали полицию, однако тело погибшего с улицы забрали лишь спустя три дня.

Игорь Бегунов