Во Владивостоке на улице Адмирала Фокина автолюбители ездят прямо по тротуару, пугая прохожих, сообщает DEITA.RU. Возмущенные пользователи соцсетей бурно реагируют на этот факт и жалуются, что не только прогуляться невозможно теплые весенним днем, но и уважения к культурному наследию города нет. А ведь это одна из туристических достопримечательностей.

«Я не понимаю, как возникла эта проблема, потому что раньше и жильцы могли подъехать к своим домам, и на пешеходной части улицы никто не парковался. А сейчас это одна сплошная парковка для тех, кто хочет зайти в бутик или кафе и не может протащить свой зад лишних 300 метров!», «Центр Москвы уже очистили от этих парковок, и там стало приятнее находиться. Чем мы хуже?», «Понаставят свои корыта или ездят. А это прогулочная зона! Лицо города. Нечего там ведра свои ставить!» — комментируют возмущенные горожане.





Фото: Портал ЗаДело.рф



Анастасия Туркова