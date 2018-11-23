Полвека назад женщина за рулем автомобиля была чем-то весьма экзотичным. Сейчас же их на дорогах едва ли не столько же, сколько и мужчин. Чем же они опасны? – в обзоре DEITA.RU.

Как ни странно, но согласно совместным исследованиям компании Hyundai с Голдсмитским колледжем Лондона, женщины за рулем ведут себя агрессивнее мужчин. По мнению исследователей, они ведут себя резко, быстро раздражаются по малозначительным поводам и при этом не выносят малейших подсказок.

Определенный смысл в этих результатах исследования есть. Иначе чем объяснить недавнюю драку двух девушек, не поделивших дорогу возле торгового центра «Калина молл» во Владивостоке. Обе вышли из своих автомобилей и затеяли драку прямо посреди проезжей части на глазах многочисленных очевидцев. Примечательно, что рядом с одной из дерущихся стоял ребенок и наблюдал происходящее.

В среднем же женщины водят автомобиль безопаснее, на меньшей скорости и потому реже попадают в аварии. Но, чтобы мужчины не обижались, напомним, что в гонках Формулы-1 за всю историю гонщиц было раз, два — и обчелся. То же относится к профессиям дальнобойщиков, да и других профессиональных водителей. Да и женские такси — это скорее экзотика, вроде женщин-телохранителей.

По словам исследователей, женщина может управлять автомобилем до тех пор, пока не возникнут некие непредвиденные обстоятельства. Психологи поясняют это так: мужчина в любой ситуации больше верит в себя. Они мгновенно начинают просчитывать алгоритмы выхода из нестандартной ситуации. Но как раз из-за самоуверенности именно мужчины гораздо чаще попадают в серьезные ДТП.

Главная же опасность женщины на дороге – в непредсказуемости ее действий. Действия мужчины большей степенью вероятности мужчина предугадает. Не из-за того, что женщины предсказуемей, а просто потому, что он сам такой же. Кроме того, все неписаные правила и традиции, в том числе и «владивостокского стиля вождения» складывались мужчинами, то есть больше приспособлены под них. В результате женщина получается как бы не совсем в «своей тарелке».

Пример тому - недавний инцидент в районе поворота на озера в парке Минного городка. Автолюбительница выехала на встречную полосу, намереваясь, видимо повернуть. Однако, перекрыв движение встречному автомобилю, сама же не смогла осуществить задуманное.

Мужчина, видеорегистратор которого снял происходящее, недоумевает: «Просто мы стоим уже очень долго, не ударились, женщина не знает, что делать, она не едет никуда, непонятно что происходит, сидит там с ребенком, не знаю, в чем дело». В итоге водитель сдал назад, чтобы дама спокойно проехала. Но благодарности он не дождался, вместо этого леди показала неприличный жест и уехала восвояси.

Из классического «женского» ДТП можно выделить «перепутала педали». Нет, у мужчин такое тоже бывает изредка, особенно когда пересел с «автомата» на «механику». И «дворники» вместо поворотников включают, пересев с правого руля на левый. Но последствия гораздо слабее из-за скорейшего осознания ошибки.

А вот девушка за рулём Fielder пыталась припарковаться, но перепутала педали, поэтому резко поехала вперед, ударила соседнее авто и скатилась вниз по косогору, остановило неуправляемое авто лишь дерево. «И как они на права сдают...», - задаются риторическим вопросом пользователи соцсетей.

Дмитрий Санников