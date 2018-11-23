Непривычный подарок на самый женский праздник порадует многих прекрасных дам, сообщает DEITA.RU.





Конечно, на первом месте среди подарков – цветы. Но они не являются единственными подарком. Букет, композиция или цветок – скорее, неизменные атрибуты женского праздника, своеобразная прелюдия, «подготовка» к основному подарку.





Но в этом году в России появился еще один непривычный элемент праздника, который может стать обязательным подарком. И по стоимости он нисколько не уступает цветам.





Мода, как водится, докатилась до других российских регионов из столицы. В Москве и Санкт-Петербурге шары по популярности иногда преобладают. Дальневосточная столица на этот раз оказалась абсолютно в предпраздничном тренде.





«В этот раз очень востребованы шары, - порассказала продавец цветов Ксения, - самый популярный цвет – черный. Удивляет меня это? Нисколько – черный шар красивый, яркий», - ответила собеседница.

И добавила, что молодежь охотнее всего покупает черные шары. И их стоимость такая же, как и цветка тюльпана.





«Шары тоже стоят 80 рублей штука, - продолжила разговор собеседница, кто-то берет один шарик, кто-то добавляет к нему еще один цветок».

Как выяснило DEITA.RU, стоимость шаров не зависит от цвета. Все продавалось по единой цене с цветами.





Торговля бойко шла с машин в разных районах Владивостока. Шары продавались по 80, 85 и 90 рублей.

Инна Эстрина