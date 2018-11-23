Приморский вандал лично пришел в полицию и сдался в руки правосудию, сообщает DEITA.RU.

Как пишет newsbox24.tv, в ночь на воскресенье, 10 марта, житель города Спасска-Дальнего якобы по просьбе одного из своих знакомых залез на столб и снял горевшую иллюминацию. Вся операция проходила под дружный гогот друзей.

После кражи муниципального имущества кто-то скинул видео с места преступления заместителю главы по ЖКХ города, который и возмутился происходящим.

Отмечается, что, видимо, посмотрев на себя со стороны молодой человек прибыл в отдел полиции с повинной. «Прошу прощения у тех, кого это обидело. Я уже в отделе полиции и понесу ущерб», — цитирует главного героя newsbox24.tv.

Екатерина Брязгунова