Очередное скандальное высказывание очередного регионального чиновника попало на видео, сообщает DEITA.RU.

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – «ответственность родителя». Комментируя отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире, чиновница своеобразно трактовала нормы закона «Об образовании в Российской Федерации».

По мнению Ольги Беляевой, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания: предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также создание условий для ее приема.

Обеспечить же само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее, по мнению директора департамента образования- это вопрос родителей.

Отметим, что в отличие от Владимирской области, в Приморском крае региональными властями уделяется большое внимание организации питания учащихся. Так, депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили изменения в закон «Об образовании в Приморском крае».

В соответствии с новыми изменениями, учащиеся профессиональных колледжей из многодетных и малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, получили право на обеспечение бесплатным питанием.

Мера поддержки по обеспечению питанием ребят, обучающихся по очной форме в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, и проживающих в общежитиях, была установлена осенью 2018 года. Новыми изменениями перечень учащихся расширен ребятами из малообеспеченных и многодетных семей. В 2019 году на эти цели будет выделено 64 999 500 рублей. Меры социальной поддержки получат более 4 тысяч человек.

Дмитрий Санников