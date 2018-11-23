Станислав Жарков, руководитель отдела нормативно-правового обеспечения государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», обозвал жителей хрущевок, сообщает DEITA.RU.

Участвуя в одной из соцсетей в споре о реновации, в комментарии он назвал жителей хрущевок "скотобазой", отметив, что «контингент из хрущевок» испортит квартиры в новых домах за пару лет, пишут Известия.

Несмотря на возмущение людей, которое они направили в адрес Жаркова, тот за словом в карман не полез: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — спросил чиновник одного из комментаторов.

Напомним, это уже не первый выпад со стороны так называемой "элиты" в адрес простых людей. Накануне некая Илона Столье, бывшая жена миллионера и депутата Госдумы Виталия Южилина заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Столье объяснила свои слова тем, что люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, "а не лицезреть быдло".

В отличие от Жаркова, который не только опубликовал свое высказывание в соцсети, но и достаточно дерзко отвечал возмутившимся пользователям, Столье народного гнева не выдержала - провокационный пост через некоторое время удалила.

Таисия Масина