Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали за крупную взятку, сообщает DEITA.RU.

В ближайшее время Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о его аресте. Белоусов доставлен в суд, где решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Речь идет о сумме в три миллиарда рублей.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Белоусов совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаил Юрьевичем получили взятку от руководителя холдинга за оказание покровительства.



Михаил Грач