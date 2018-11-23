В России может быть введён минимальный порог стоимости половины литра пива, сообщает DEITA.RU. С соответствующей инициативой в Минфин обратились представители Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля.

Эксперты предлагают установить минимальную цену за 0,5 литра пива на уровне 35 рублей. В соответствии с расчётами специалистов данная мера должна затруднить производство и распространение низкокачественного алкогольного продукта. В Министерстве финансов пообещали поддержать данную инициативу.

Дмитрий Шевченко