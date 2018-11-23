Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не перестает удивлять, сообщает DEITA.RU.

Глава региона запретил чиновникам совершать командировки только в случае крайней необходимости. Гневный спич губернатора на аппаратном совещании поверг многих чиновников в шок. Как стало известно, теперь Фургал не будет подписывать путевки в «необоснованный вояж», на которые уходят огромные деньги.

Но запреты коснутся только командировок в дальние края, что касается оперативных поездок для решения серьезных задач, например, в Комсомольск-на-Амуре, это – пожалуйста. А что касается различных «курсов повышения квалификации», то, по мнению губернатор Хабаровского края, их чиновники могут получать и удаленно, например, по Skype.

Напомним, ранее по данным порталов, которые продают электронные билеты, за декабрь-февраль стоимость авиабилетов выросла от 5 до 33%.

Таисия Масина