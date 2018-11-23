Обнаружить свой автомобиль на парковке со свежими царапинами – дело, к сожалению, довольно обыденное. Что же делать, если, придя к своей «ласточке», она стоит со следами неприятностей –царапинами, сколами или вмятинами – в обзоре DEITA.RU.

Прежде всего нужно заглянуть за «дворники». Вполне возможно, что честный виновник оставил записку с извинениями и своими контактными данными. Посланий нет? Нужно прикинуть объем повреждений. Для кого-то мелкая «паутинка» царапин над давно прогнившим порогом – вообще не повод для беспокойства. Кто-то предпочтет не тратить время (а его понадобится много!) на активные действия, а произнеся не самые цензурные слова, «вылечит» проблему полировкой. «Болевой» порог у каждого свой. Если же вы по своему «кодексу надо/не надо» оценили повреждения как значительные и готовы действовать, то начинаем.

Первым делом необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Именно в их ведении находится все, что связано с дорогой, включая дворы и парковки. Никакого значения, что второго участника ДТП на месте нет. Факт последствий столкновения есть, значит и скрывшийся второй водитель был.

А то, что он скрылся с места ДТП – ему же хуже. Покидая место аварии, участник нарушает Правила дорожного движения, и ему грозит административное наказание: лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток (КоАП РФ, статья 12.27). По юридической практике на «сутки» суд обычно отправляет подозреваемых в нетрезвости водителей, за «притертость» наше гуманное государство за решетку не отправляет. Но полтора года без в/у пешком – для скрывшегося виновника более чем реально. Именно по этой причине не стоит, заявив в ГИБДД о ДТП, самому покидать место происшествия. Ведь на вас в таком случае ляжет ровно такое же наказание – 1,5 года без в/у. Уехали? Тогда забудьте о возможных компенсациях с виновника или страховой компании.

Затем приготовьтесь к приезду госавтоинспекторов. Неважно, что это двор или парковка – ДТП должно быть обозначено соответствующим образом: выставлен знак аварийной остановки, включена аварийная сигнализация. Не сделали? Госавтоинспектор имеет право составить протокол и выписать вам штраф в 1000 рублей.

Не стоит надеяться, что наряд ДПС приедет быстро. С огромной долей вероятности ожидание будет многочасовым. Поэтому есть смысл развлечься с телефоном. Например, позвонить в страховую компанию (номер телефона указан в полисе ОСАГО), уведомить о произошедшем и проконсультироваться, что вам делать. С большой долей вероятности вам пожелают дождаться ГИБДД.

Тем же телефоном нужно запечатлеть повреждения. Как вариант развлечения - скинуть их в один из специальных автопабликов Инстаграма с требованием к виновнику выйти на связь. Реальная эффективность таких призывов близка к минус бесконечности, но вы займете себя делом. Возможно опросить проходящих мимо соседей, может кто чего и видел. Как ни странно, это гораздо эффективнее соцсетей, и весьма неожиданно может попасться ценный свидетель.

Наконец, прибыл наряд ДПС. За его смену уже произошло множество печальных вещей: девушка на кроссовере снесла леера на объездной дороге, очередной идиот из правого ряда пытался повернуть налево, а юный заднеприводный дрифтер «размотался» о столб. И тут вы со своей царапиной. Разумеется, абсолютное большинство госавтоинспекторов на службе ведут себя корректно. Но не стоит пытаться их укорять своим долгим ожиданием – они не семечки кушали.

Лучшим вариантом действий будет оказать ГИБДД всяческое содействие: показать примерные места установки видеокамер, если они есть в округе, привести за ручку свидетеля, если он имеется. Это в ваших прямых интересах.

Дмитрий Санников