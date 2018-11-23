Выяснились некоторые подробности взрыва на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон" в Японском море, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном управлении Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Несмотря на то, что о точных причинах взрыва говорить рано, по словам компании-судовладельца, подозревается, что "это что-то извне прилетело". Точные причины будут выясняться, когда судно прибудет в порт Донгхэ в Южной Корее.



Напомним, в результате взрыва судно получило две пробоины на шесть метров выше ватер-линии, поврежден брашпиль. По данным морского спасательно-координационного центра "Владивосток", пострадавших в результате взрыва нет, загрязнения окружающей среды также не наблюдается.

Таисия Масина