Эксперты назвали полезные напитки, регулярное употребление которых помогает снизить артериальное давление, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, самым эффективным эксперты считают богатый калием сок из ананасов. Напиток помогает расслабить сосуды, снижая избыточное содержание в организме натрия. Специалисты подчеркивают, что для снижения артериального давления будет полезен только приготовленный из свежих ананасов сок.

Также при гипертонии будет полезным сок красной свеклы. Он способствует образованию оксида азота, который расслабляет и расширяет сосуды. Это позволяет нормализовать давление.

Кроме того, полезными будут известный как каркаде чай из гибискуса и содержащий антиоксиданты зеленый чай.

Дмитрий Санников