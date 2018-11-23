В первую неделю марта в Приморье пройдут небольшие осадки, об этом DEITA.RU сообщили в местные синоптики.

В предстоящий понедельник в регионе ожидается малооблачно и без осадков. Температурный фон ночью от 0 до минус 10 градусов, в горных районах до 18 градусов ниже нуля, днём 2–11 градусов со знаком плюс.

В дальнейшем над краем будем смещаться малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. В крае стане немного теплее. Однако сразу после осадков похолодает.

Во Владивостоке ночь и первая половина понедельника ожидаются ясными. Минимальная температура воздуха до минус двух. Днём воздух прогреется до пяти-семи градусов выше нуля. После обеда ветер поменяется на южный и усилится. Погода изменится, увеличится облачность. В последующие сутки сохранится облачная погода, возможны слабые осадки. Температурный фон существенно не поменяется.

К середине недели небо над Владивостоком прояснится, усилится северо-западный ветер.

Екатерина Брязгунова