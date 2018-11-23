Охлаждающую жидкость (ОЖ) важно менять вовремя, а не только к зиме или когда она порыжеет, предупреждает DEITA.RU. Ухудшение её антикоррозийных свойств быстрее выведет из строя радиатор.



Даже если производитель указывает срок службы ОЖ в 3-5 лет, помните, что частое использование автомобиля может привести к ее негодности раньше.

Есть три "сигнала" о том, что ОЖ пора менять:

- у крышки расширительного бака образуется пена, и быстро появляется снова, если ее убрать;

- ухудшается обогрев зимой или чаще включается вентилятор;

- жидкость становится рыжеватой - начала вступать в реакцию с металлом, что приводит к коррозии.

При замене жидкости помните, что они у разных производителей имеют разный состав, поэтому смешивать одно с другим - опасно. Их свойства могут нейтрализовать друг друга, вызвать непредсказуемую реакцию или вовсе повредить радиатор так, что придется менять и его.

Если вы всё же вынуждены смешивать антифриз разных производителей - постарайтесь выбрать жидкости, похожие по цвету.

Добавим, что антифриз и тосол смешивать нельзя. Разбавлять тосол можно только дистиллированной водой.

Анастасия Туркова