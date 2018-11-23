Странное существо с человеческими зубами обнаружили фермеры неподалеку от города Сан-Хавьер в Аргентине, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Daily Mail в четверг, 21 февраля.

Женщина, работавшая на рисовом поле, увидела и сфотографировала необычное существо.





Выложив снимки на своей странице в Facebook, местная жительница отметила, что животное проплыло вниз по реке и оказалось на рисовом поле. «Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого. Будьте осторожны», — предупреждает она.

По мнению ученых, которые исследовали фотографии на странице в соцсети, это грязевая рыба или лепидосирен –– представитель двоякодышащих рыб из Нового Света.

Екатерина Брязгунова