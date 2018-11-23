Цветочный ценопад нокаутировал горожан
И больше всего досталось, естественно, дорогим мужчинам, сообщает DEITA.RU.
Дальневосточная столица (как и другие российские города), на несколько дней оказалась во власти машин с яркими надписями и шарами. И это был явный признак того, что здесь торговали самыми востребованными и безотказными подарками.
Буйство красок – от нежно-розового до оранжевого. Алые тюльпаны оказались самыми ходовыми — их разбирали практически сразу.
«У нас самый большой выбор цветов, лучше — не найдёте, — рассказала продавщица тюльпанов в Первореченском районе Владивостока, — белые, красные, оранжевые, фиолетовые, желтые и розовые. Но мы только приехала. По сколько цветок? 85 рублей».
На мой вопрос, что дороговато, добавила — через дорогу продают за 100 рублей.
Действительно в разных районах города (накануне праздника мы побывали в Ленинском, Первореченском и Первомайском) автомобили с цветами располагались друг от друга на расстоянии нескольких десятков метров.
Средняя ценовая политика — от 80 (самые дешевые) до 100 рублей (самые дорогие).При этом стоимость цветов не зависела от цвета — все продавались с одной машины по одинаковой цене. А всего в четверг, 7 марта, цветы с машин можно было приобрести по 80, 85, 95 и 100 рублей (цены указаны за 1 цветок).
Что касается торговых стационарных точек — цветочных киосков и ларьков, то здесь цвет тюльпана влиял на его стоимость. Самыми дешевыми оказались желтые тюльпаны, которые предлагали по 80 рублей, самыми дорогими — красные, по 100 рублей.
Добавим, как уже рассказывало DEITA.RU, с 1 по 10 марта во Владивостоке официально разрешено торговать цветами лишь по 46 адресам. Там места предоставляются бесплатно. По другим адресам торговля цветим считается незаконной. Нарушителям грозит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, торговлю без документов, а также размещение лотков не на специально отведенных для этого местах.
Инна Эстрина