И больше всего досталось, естественно, дорогим мужчинам, сообщает DEITA.RU.

Дальневосточная столица (как и другие российские города), на несколько дней оказалась во власти машин с яркими надписями и шарами. И это был явный признак того, что здесь торговали самыми востребованными и безотказными подарками.

Буйство красок – от нежно-розового до оранжевого. Алые тюльпаны оказались самыми ходовыми — их разбирали практически сразу.

«У нас самый большой выбор цветов, лучше — не найдёте, — рассказала продавщица тюльпанов в Первореченском районе Владивостока, — белые, красные, оранжевые, фиолетовые, желтые и розовые. Но мы только приехала. По сколько цветок? 85 рублей».

На мой вопрос, что дороговато, добавила — через дорогу продают за 100 рублей.