Важные поправки в законодательство коснутся всех любителей дач и огородов, они вступят в силу с 1 марта, сообщает DEITA.RU. Первый день весны для любителей грядок и огородов обозначится нововведением – все дачные участки в России поделят на два типа: садоводческие, на территории которых будет разрешено строить жилые дома, и огороднические, где такое возведение будет строго запрещено.

Кроме того, теперь при возведении или ремонте дома на участке владельцы должны будут оповещать об этом муниципальные органы власти, иначе объект посчитают самостроем и поручат снести. Такое нововведение касается беседок, бань и сараев.

Кроме этого, если человек захочет продать урожай со своего огорода, то теперь обязательно должен оформить патент через ИП, заплатив налоги. Стоит отметить, что за неофициальной торговлей дачников будут МВД и ФНС, при этом цена патентов, по оценке экспертов, может составить около 50 тысяч рублей в год.

По мнению экспертов, такое нововведение спровоцирует торговлю «из-под полы». «Сегодня сельские жители выживают, в основном, за счет торговли продуктами с собственного огорода. В деревнях Урала, Сибири, Центральной России и Дальнего Востока уровень безработицы около 30-35% - это колоссальные цифры. Как старики с ежемесячной пенсией в 5-10 тысяч должны отдавать государству 50 тысяч ежегодно? Люди также будут торговать продуктами, как и раньше, но уже из-под полы. Потому что в мелких населенных пунктах такая деятельность - единственный источник дохода», - поделился своим мнением юрист гражданского права Виктор Самойленко.

Максим Низкодубов