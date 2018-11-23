Сильный пожар в дачном поселке Садовый на территории Дальнегорского городского округа ликвидирован, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании строений, поросших сухой травой, в пожарно-спасательную службу Дальнегорского городского округа поступило 9 марта в 16.25.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. Распространению огня способствовало позднее сообщение о пожаре и сильный ветер. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила около 2000 кв. м.

На тушении было задействовано 20 человек личного состава и 8 единиц техники. В 19.50 пожар был локализован. Открытое горение сухой травы ликвидировано.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Заброшенные участки не возделывались, трава не убиралась, что способствовало быстрому распространению огня.

Накануне лесной пожар подобрался к Владивостоку. По словам очевидцев, лес горит около объездной трассы в районе Патрокла.

Дмитрий Санников