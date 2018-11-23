Стало известно число россиян с ипотекой, сообщает DEITA.RU.

В 2018 году обзавелся ипотекой каждый 70-й житель страны. Такие данные представили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В целом по стране количество выданных кредитов выросло на 35%, а объем увеличился на 49%, достигнув более 3 трлн рублей. Больше всего ипотечных кредитов в пересчете на кредитоспособное население выдано жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округу и Республики Саха (Якутия). По итогам 2018 года, ипотекой в этом дальневосточном регионе обзавелся каждый 44-ый житель.

Отметим, что на фоне резкого роста ипотечных настроений в России уже четвертый год подряд падают объемы жилищного строительства. По данным Росстата, в январе 2019 года строители сдали заказчикам 4,2 млн квадратных метров жилой площади, что на 16,8% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. Специалисты отмечают, что новые сложности рынку жилого строительства добавляет реформа, которая стартует с 1 июля 2019 года. С этого момента, застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан будут храниться на специальных эскроу-счетах, использовать которые будет возможно только после ввода дома в эксплуатацию. Возводить дома застройщики должны на средства банков в рамках проектного финансирования.

Напомним, ранее DEITA.RU выясняла, когда ставки по ипотеки в России достигнут европейского уровня.

Андрей Горюнов