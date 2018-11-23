Первую домашнюю встречу в 2019 году проведет владивостокский футбольный клуб «Луч» в эти выходные, сообщает DEITA.RU.

Главная футбольная битва Дальнего Востока состоится 10 марта во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало встречи в 15:00. В матче 26 тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ «Луч» встретится со своим извечным и самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА».

Несмотря на то, что «Луч» играет на своем поле и в турнирной таблице находится выше хабаровчан, фаворитом предстоящего матча букмекеры считают гостей: ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,5, тогда как на успех хозяев - 3,2.

Накануне владивостокский футбольный клуб «Луч» начал весеннюю часть чемпионата ФНЛ с поражения от «Краснодара-2» со счетом 1 : 2.

Дмитрий Санников