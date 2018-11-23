Во Владивостоке осудят женщину за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в декабре 2018 года. Фигурантка, лишенная права управлять транспортным средством, села за руль своего автомобиля после употребления спиртного.

Она хотела оказывать услуги такси, но, направляясь на заявку к клиенту, была остановлена инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку.

На требования стража порядка пройти освидетельствование на состояние опьянения, водитель ответила отказом, что в соответствии с законодательством признается равнозначным установлению факта опьянения.

Учитывая, что в августе 2017 года нарушительница уже привлекалась судом за аналогичное правонарушение к административному наказанию в виде штрафа, с лишением права управления транспортным средством, то в отношении последней возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что в отношении этой же девушки сейчас расследуется еще одно уголовное дело по аналогичному обвинению в совершении преступления в сфере безопасности дорожного движения.

Ирина Петрова