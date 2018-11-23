По словам исследователей организации, последние 6–10 недель в мире разворачивается новая вредоносная кампания. Злоумышленники атакуют PoS-терминалы, чтобы украсть данные банковских карт.

На сегодняшний день жертвами стали многие финансовые, страховые и медицинские организации по всему миру. Более всего страдают предприятия Японии, США, Индии.

Отмечается, что пока невозможно точно определить, кто стоит за этими атаками. Однако точно ясно, что от случая к случаю вредоносное программное обеспечение отличается.

Екатерина Брязгунова