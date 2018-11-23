У участников и гостей Всемирной зимней Универсиады это купание навсегда останется в памяти, сообщает DEITA.RU.

Накануне в Красноярске прошел необычный для жителей жаркой Африки праздник — «День моржа». Конечно, принять участие в зимнем купании решились представители разных стран, но для них это не было экзотикой.

Гости Всемирной зимней Универсиады рискнули окунуться в воды сурового Енисея. По словам некоторых участников, это было необычное чувство – «почувствовать себя мороженкой».

Особых похвал от зрителей заслужили представители самого жаркого континента – из Ганы.

Инна Эстрина