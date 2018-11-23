Как рассказали в ведомстве, около 3,3 тонны незаконно добытого краба пытались переработать в нелегальном цехе, расположенному в селе Ясном Артемовского ГО. На территории производственной базы работа велась без остановки.

Пограничники накрыли цех в тот момент, когда прибыла новая партия краба в многотоннажном автобусе.

Отметим, что в общей сложности пограничники обнаружили свыше 100 коробок с вареным крабом, а также упаковки с мясом краба весом около 2,2 тонны.

Организаторы цеха пытались легализовать морепродукты. Для этого они подделывали наклейки известных производителей. По предварительным подсчетам, нанесённый ущерб государству составляет около 40 миллионов рублей.

Екатерина Брязгунова