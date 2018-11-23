В деле приморской "китовой тюрьмы" наметились изменения, сообщает DEITA.RU.

Правительство планирует выпустить животных в естественную среду обитания, если их жизни ничто не будет угрожать. Для контроля состояния и отслеживания перемещения косаток их пометят чипами.

На данный момент поручено оценить состояние каждого животного и принимать решения о выпуске индивидуально. Отмечается, что перемещение животных возможно только в теплое время, после установления положительной температуры воздуха и схода льдов в акватории.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. Полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.

Ситуация с "китовой тюрьмой" уже вышла и за пределы Приморья, и за пределы России. Данным вопросом заинтересовался не только Владимир Путин, но и голливудские звезды - Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.



Таисия Масина