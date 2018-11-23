В конце 2018 года приморские социологи провели среди населения края исследование, посвященное духовно-нравственной составляющей жизни граждан и степени их патриотизма. Свыше половины опрошенных приморцев считают себя патриотами, что не удивительно – учитывая, что Приморский край традиционно воспринимается как форпост нашей страны на Тихом океане, а Владивосток с 2010 года город Воинской славы, а с 2018 – столица ДФО. Вместе с тем, как считают приморские предприниматели, именно региональный патриотизм является тем ресурсом, который может помочь развитию региона. Своим видением ситуации с DEITA.RU поделился председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

«Действительно, исследование, которое провели социологи региона, показало, что большинство жителей нашего региона считают себя патриотами и любят свою страну и собственно наш край – свою малую Родину. Согласно данным исследованиям, основная масса опрошенных отмечает наличие патриотических настроений у себя и своих близких. Так, положительно на вопрос о том, относят ли они себя к патриотам, ответили 76,6% опрошенных приморцев. При этом «возрастная линейка» участников в рамках данного исследования позволяет судить о том, что в большей степени патриотические настроения характерны для пожилых жителей региона. Так, у молодежи доля таких настроений составляет 66-69%, у людей среднего возраста – 69-73%, у граждан старшего возраста – 73-86%.

Кроме того, анализ полученных мнений жителей региона позволяет говорить о том, что основная масса опрошенных, говоря о патриотизме, в большей степени подразумевает этнический и территориальный патриотизм. К примеру, основной смысл патриотизма население региона видит в любви к родному дому, городу, стране. Такой ответ в среднем дали 56% всех опрошенных. Если мы сопоставим это с традиционными проблемами Дальнего Востока, которые для Приморья в общем-то менее актуальны, чем для других Субъектов Федерации нашего округа, но все равно имеют существенное значение – прежде всего речь, конечно же, об оттоке населения в западные регионы страны и за рубеж, то мы поймем, что идейное наполнение жизни граждан здесь сегодня является тем ресурсом, который здесь пока используется довольно слабо» - отметил Алексей Тимченко.

Эксперты Приморского регионального отделения «Деловой России» считают, что создание на уровне региона системы патриотических ценностей, связанных с развитием Приморья, в настоящее время может существенно помочь развитию как экономики, так и социальной сферы. Прежде всего, речь идет о повышении степени патриотизма жителей применительно к осознанию важности участия каждого приморца в жизни края.

«Сегодня о патриотизме говорят много, и немало в стране и крае делается по данному вопросу. Однако, в большинстве случаев речь идет о так называемом «большом патриотизме», то есть любви граждан к нашей стране как великой державе, ее истории, нашим победам в военных конфликтах и войнах и так далее. Вместе с тем, немаловажное значение имеет и так называемый «патриотизм малых дел», то есть активное участие людей в общественной жизни, их неравнодушие к окружающей их жизни и ежедневным событиям, стремление в рамках собственных сил и возможностей изменить ситуацию к лучшему или, как минимум, попытаться сделать это. Как показывают те же исследования, хороший базис для этого уже создан сегодня. Столь существенная с точки зрения потенциала развития территории региона позиция как «Стремление трудиться для процветания Родины для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и самым уважаемым в мире» составила 22%.

Думаю, что при целенаправленном формировании регионального патриотизма этот показатель вырастет. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы население как можно более активно было настроено именно на такой «патриотизм в малом», а власть и предприниматели также могут и должны вносить свою лепту в этот процесс. Скоро мы будем проводить ежегодную Олимпиаду по истории российского предпринимательства, и в ее рамках много вопросов о том, как исторически деловые люди сыграли немаловажную роль в развитии Приморского края и Дальнего Востока. Это – важный шаг по формированию патриотизма в регионе…» - подчеркнул Алексей Павлович.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что в рамках своей деятельности уже провели достаточно большую работу, которая позволяет сформулировать основные предложения для органов власти по данному вопросу, которые, в свою очередь, направлены на повышение патриотизма приморцев в региональном масштабе. Основой являются социальные проекты приморских предпринимателей, входящих в ведущую организацию российского бизнеса – они занимаются различными благотворительными проектами, участвуют в формировании комфортной городской среды, осуществляют различную помощь нуждающимся.

«Спектр работы, которую ведут предприниматели, входящие в «Деловую Россию», достаточно широк – это и помощь в обустройстве объектов социальной инфраструктуры, таких как детские и спортивные площадки, и оздоровительные мероприятия для самых разных категорий населения, и реализация товаров и услуг по сниженным ценам. Собственно, вся данная работа дает показательный результат – как только начинается подобный проект, граждане начинают проявлять активность – вносят предложения, обращают внимание на какие-то вопросы, которые можно улучшить или указать на них властям и так далее. То есть в действительности мы на практике видим, что у населения сегодня есть большой запрос на региональный патриотизм, и необходимо скорейшее смысловое его наполнение» - отметил в беседе с корреспондентом РИА «Дейта» лидер приморских «делороссов».

Представители «Деловой России» считают, что развитие регионального патриотизма необходимо вести по нескольким основным направлениям. Прежде всего, необходимо создавать собственно предметы гордости в масштабах региона – те объекты и проекты, которые становились бы «визитной карточкой» нашего региона.

«По сути, у нас в масштабах Приморья тут несколько путей. Чем обычно гордятся люди применительно к месту своего жительства помимо истории? Современностью – то есть достижениями, которые произошли, происходят и будут происходить при них в родном регионе. А это как раз во многом то, что представляет собой «рукотворную экономику» - это значимые предприятия, производство востребованных товаров и услуг, это известные учреждения образования, здравоохранения, науки, культуры. Тем более что сильная страна сегодня – это ведь не только сильная армия, но и сильная экономика, и в региональном прочтении это становится еще более значимым. Недавнее придание Владивостоку статуса официальной столицы Дальнего Востока также должно побудить нас сделать свой регион лучше, привлекательнее, известнее. И тут опять же многое будет зависеть от экономических показателей» - подчеркнул Алексей Тимченко.

«Делороссы» региона убеждены, что одним из самых простых и очевидных шагов должно стать создание «зонтичных» брендов для товаров и услуг, производимых в регионе и имеющих не только спрос на внутреннем российском рынке, но и экспортный потенциал. Также имеет перспективы формирование региональных стандартов и знаков качества и тому подобных брендовых составляющих, которые будут иметь существенное значение для повышения гордости приморцев за свой регион.

«У нас в «Деловой России» на уровне Приморья уже несколько лет активно работает проект «Сделано в Приморье» - по аналогии можно создать бренд для товаров регионального производства – «Сделано в Приморье», «Приморский стандарт», «Made in Primoryе», «Товар приморского качества» и так далее. Все это поможет повысить и региональное самосознание приморцев – ведь граждане сами являются потребителями таких товаров, а многие к тому же причастны к их созданию, а значит, у них будет сознание того, что они проявили свой «патриотизм в малом» - частичку своего труда отдали на благо создания доброго имени родного региона и его развития. Со своей стороны, в наступившем году «Деловая Россия» поднимет эту проблему на уровне экспертных совещаний с властями региона, это важно», - резюмировал Алексей Тимченко.

Екатерина Брязгунова