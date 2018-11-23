Американская ракета Delta IV вывела на орбиту военный спутник, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 марта в 20:26 по времени восточного побережья США (10:26 по владивостокскому времени 16 марта).

Спутник массой 5,8 тонн обеспечит связь подразделений вооруженных сил США и стран – союзников США.

Новый космический аппарат превосходит предшественников расширенными возможностями — он способен передавать информацию со скоростью до 11 гигабайт в секунду.

Дмитрий Санников