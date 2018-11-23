День без смартфона предлагают учредить в России, сообщает DEITA.RU.

По мнению автора инициативы, эта акция позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию гаджетов, а также послужит толчком к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных телефонов и соцсетей, пишут Известия.

Также депутат подчеркнул, что постоянное использование гаджетов очень сильно вредит детям.

Однако, россияне с этим не согласны: "Значит сделать выходной))) Как работать тогда, если 90% всё на телефоне завязано", "Давайте в каменный век обратно прыгнем, лучше станет наверное" ,"Давайте лучше проведем месяц без депутатов гос думы, думаю больше пользы будет для Россиян", "а если с детства не любишь в живую общаться и раньше просто утыкался в книгу?".

Таисия Масина